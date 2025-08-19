シンガー・ソングライターの藤原さくら（２９）が１９日、来年２月２３日にキャリア初となる日本武道館公演「藤原さくら１０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ武道館大音楽会」を開催すると発表した。デビュー１０周年イヤーの最後を締めくくると同時に、１２月に３０歳を迎える藤原さくらにとっては人生の節目ともなる武道館公演。「これまでの１０年、自分でも『本当にやれるのか…？』ということに挑戦してきた方なのではと