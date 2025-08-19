いよいよ夏本番、少しでも細見えするコーデを選びたい！そこで今回は、Rayスタイリスト・仲田千咲さんに、縦長Iラインを演出できるピタピタ素材の「Vネックアイテム」を教えてもらいました。Vネックは深めなほど小顔になるらしい！？ぜひコツをつかんでほっそりを叶えよう♡最強着やせアイテムの選び方Rayスタイリストがレクチャー！Ray的最推しのやせ見え服をご紹介。とはいえ、同じアイテムでも色やシルエットによっては、