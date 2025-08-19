【県岐阜商―横浜】６回横浜２死二塁。池田が中前適時打を放ち１点差とする＝甲子園◆横浜７−８県岐阜商（延長１１回タイブレーク）横浜の池田は攻守でらしさを見せた。六回に中前に適時打を放てば、遊撃の守備でも随所に好守でもり立てた。だが準々決勝で惜敗となり、「ここで終わってしまい悔しい。先輩方と少しでも長くやるために必死で頑張った」と率直な思いを口にした。２回戦では先発登板した万能型。織田にも引けを取