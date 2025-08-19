【ワシントン共同】米商務省が19日発表した7月の住宅着工件数（速報、季節調整済み）は年率換算で前月（改定後）より5.2％増の142万8千戸だった。2カ月連続のプラスで、129万戸程度と見込んだ市場予想を大幅に上回った。主力の一戸建ては2.8％増の93万9千戸。集合住宅も11.6％増と堅調に伸びた。全体の着工件数の前年同月比は12.9％増だった。地域別では、最大市場の南部が前月比19.2％増。中西部も33.3％伸びた。一方、西部