巨人１５―２ヤクルト（セ・リーグ＝１９日）――巨人がいずれも今季最多の２０安打、１５得点で大勝。一回に丸の２ランで先行。中山が二回にソロ、三回に２ランを放つなど得点を重ねた。ヤクルトは投手陣が崩れた。◇阪神５―４中日（セ・リーグ＝１９日）――阪神が３連勝。同点の六回、代打糸原と熊谷の連続適時打で勝ち越した。中日は五回に山本の適時打などで２点差を追いついたが、守備の乱れが響いて４連敗。◇広島３―１Ｄ