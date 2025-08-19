先週末に開幕を迎えたイングランド・プレミアリーグ。世界で最もスターが集まる裕福なコンペティションであり、あらゆるクラブにタレントがひしめき合っている。今回は『The Football Faithful』から「2025-26シーズンに証明すべきところがあるプレミアリーグの選手たち」をご紹介する。マルティン・ウーデゴールクラブ：アーセナルウーデゴールはアーセナルのキャプテンの一人であり、プレミアリーグで屈指の才能があるミッドフィ