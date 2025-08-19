元タレントの田代まさし氏が１９日、都内で行われた「こころの処方箋」の出版イベントに出席した。書籍では度重なる不祥事でどん底を味わった田代氏が、希望を見いだした言葉を紹介。その背景にある思いや体験を明かしている。イベントにはゲストとして、元ヤクザという異色の経歴で少年少女の支援活動を行うホーミーケイこと井上ケイ氏、バンド「クールス」のリーダー・佐藤秀光の妻カオリさんも出席。思い出話に花を咲かせ