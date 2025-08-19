◇プロ野球パ・リーグ日本ハム6×-5オリックス(19日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムは劇的サヨナラ勝利を飾りました。4回までに3点を奪った日本ハムでしたが、先発の達孝太投手が5回1アウトから中川圭太選手にこの日初安打となる10号ソロを献上。さらに宗佑磨選手には5号満塁本塁打を浴び、一挙5失点で逆転されます。それでも達投手は7回5失点と踏ん張ると、2点を追う9回には打線が奮起。マチャド投手から3本のヒットで2