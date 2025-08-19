山と湖、温泉地が豊富な秋田県では、都市の喧騒（けんそう）を離れて星空と向き合える絶景ポイントが数多く存在します。澄んだ空気と豊かな自然に囲まれた地で見上げる星空は、旅の疲れを癒し、心を解き放ってくれる特別な時間をもたらしてくれます。All About ニュース編集部は8月13〜14日、全国20〜60代の男女210人を対象に「星空スポット（北海道・東北地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、