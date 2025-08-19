「ロッテ３−４楽天」（１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが勝利目前で追いつかれ、延長の末敗れた。借金は今季ワーストを更新する２６となった。１点リードの九回、通算２５０セーブまであと２と迫っている益田が登板。先頭のフランコへの四球をきっかけに暴投などで２死三塁とされ、辰己に同点左前打を浴びた。続く堀内に四球を与えて降板。ベンチに座り込むと頭を抱え、その後、隣に設置された棚を右こぶしで叩い