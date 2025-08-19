阪神甲子園球場◆横浜７−８県岐阜商（延長１１回タイブレーク）横浜の葛校長がアルプス席から選手たちを見守った。これまで拍手で声援を送っていたが、準々決勝から父母会を通じて渡されたメガホンを使って応援。「ひたむきに頑張っている姿はいいね」と柔和な表情を浮かべた。数年前から夏の甲子園でベスト４に入れば、野球部の練習グラウンドを改修すると決めていたという。今回は準々決勝で敗退したが、「少しでも良い環境