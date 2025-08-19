◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―３広島（１９日・横浜）４位の広島は３位ＤｅＮＡとの接戦を制し、３ゲーム差に縮めた。先発の床田が７回７安打１失点と粘りの投球。８回に登板した島内も無死一、二塁のピンチを切り抜けると、９回１死一塁でモンテロが勝ち越し２ランを放った。入江の１５０キロ台中盤の球を５球連続でファウルにした後の６球目のフォーク。今季８号だが、８月は５本塁打と本来の力を見せている。以下は新