◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝県岐阜商８ｘ―７横浜＝延長１１回タイブレーク＝（１９日・甲子園）春夏連覇を狙った横浜（神奈川）は県岐阜商（岐阜）に敗れた。主将の阿部葉太中堅手（３年）は延長１０回の攻撃で２打点をあげるなど２安打２打点。守備では２回に県岐阜商の７番・横山温大右翼手（３年）が放ったセンターへの打球を前進しダイビングキャッチ。攻守で存在感を示した。サヨナラ