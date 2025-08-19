ついにやって来た、クーリングオフの引き渡し当日。すべての品物の返却を求めたミワカモさん側に対して、一部の品物しか返却しない買取業者に、夫は怒りました。すると買取業者は財布を取り出して、ミワカモさんの夫に差し出します。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『カモられた話』第26話をごらんください。 年末に家の片づけをしたミワカモさんは、大量に出た不用品の山を処分することになりました。