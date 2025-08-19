フリーアナウンサー・高橋真麻（43）が19日放送の日本テレビ「カズレーザーと学ぶ。」（火曜後10・00）に出演し、高齢ドライバーの交通事故問題について“新法案”を掲げた。出演者が“新法案”を掲げ議論する企画で、高橋は「高齢ドライバーの交通事故対策として、高齢者の運転免許取り消し法を提案します」と切り出す。「2019年の池袋暴走事故ですとか、高齢者の車が児童の列に突っ込むなど、痛ましい事故が多発しています