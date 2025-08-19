私の名前はユリエ（33）。夫のユウジ（35）と生涯この地に暮らしていく予定で、家を建てました。現在は娘2人と家族4人で暮らしています。私の両親は他界していて、夫の両親がいる実家は飛行機で帰る距離にあります。なおかつ夫はあまり義家族に思い入れがないようで、まったく交流がありませんでした。それなのに……久しぶりに義母から連絡がきたと思ったら、「いつこちらに住むのか」と言うのです。「ユウジを説得してほしい」と