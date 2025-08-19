◆ソフトバンク5―2西武（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが逆転勝ちで2連勝を飾った。今季最多の貯金29。大関友久が7回2失点でチーム単独トップの11勝目を挙げた。左脇腹の負傷から復帰した今宮健太が約2カ月ぶりにスタメン復帰。安打は生まれなかったが、華麗な遊撃守備とともに1犠打と2四死球で勝利に貢献した。通算398犠打とした。試合後、小久保裕紀監督は「やっぱりショートに入ると安心感がありますね。