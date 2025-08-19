俳優の松平健さん（71）が18日、檀れいさん、コロッケさん（65）、久本雅美さん（67）らと『大逆転！戦国武将誉賑（だいぎゃくてん！せんごくかーにばる）』製作発表会見に登場。松平さんの幅広い衣装の着こなしを共演者たちが絶賛しました。『大逆転！戦国武将誉賑』は、2023年3月に上演された『大逆転！大江戸桜誉賑（だいぎゃくてん！おおえどかーにばる）』に続く、大逆転シリーズの最新作。戦国時代を舞台とした、武将やその