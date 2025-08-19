身長155cm、体重42kgという華奢な体型の女性・ララさん。彼女は5合の米に32匹のエビを乗せた巨大エビ丼をペロリと完食し、3kgの餃子を約19分で完食してしまう。2000年、京都府で生まれたララさんは、小さい頃食事にあまり興味がなかった。しかも便秘が酷く整腸剤に頼ることもあったという。一方、お母さんは満腹を感じにくい「痩せの大食い」体質。その遺伝子は子供たちには遺伝しなかったと思われていた。しかしララさんに変化が