◇パ・リーグ日本ハム６―5オリックス（2025年8月19日エスコンＦ）日本ハムが劇的な逆転サヨナラ勝ちを飾った。3-5の9回2死満塁から野村が右中間へ走者一掃の3点二塁打を放った。新庄監督は「凄かったね。野村君4安打？僕との約束通り、最後ツーベースでサヨナラ決めた。いや〜、うれしいですね」とご機嫌。親子連れも多く駆けつけたホームでの劇的勝利に「面白かったでしょうね。まだ夏休みでしょ？いつまで？こう