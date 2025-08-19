◇セ・リーグ巨人15―2ヤクルト（2025年8月19日神宮）5月にソフトバンクから巨人に加入したリチャード内野手（26）が19日のヤクルト戦（神宮）で移籍後初の満塁弾となる5号本塁打を放つなど、5打数4安打6打点と大爆発。チームの今季最多20安打15得点爆勝に大きく貢献した。7月21日の阪神戦（東京D）から8月16日の阪神戦（東京D）まで19試合連続で先発出場したが、17日の阪神戦（東京D）でスタメン落ちして最後まで出番な