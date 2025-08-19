明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★★楽しい事が次々と起こる日。趣味の世界が広がる予感なので、友人からの誘いはのってみると吉。今日出会う人とは、一生の友人になる可能性があります。B型の運勢……★☆☆☆☆健康運が低迷しています。暴飲暴食とストレスが原因で便秘気味になってしまうかも。運動不足気味なので、ヨガやストレッチをし