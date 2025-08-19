【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比09銭円高ドル安の1ドル＝147円73〜83銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1672〜82ドル、172円54〜64銭。早期利下げを支持している米連邦準備制度理事会（FRB）のボウマン副議長の講演を午後に控えて様子見気分が強まり、持ち高調整でドルを売って円を買う動きが優勢だった。