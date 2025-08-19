身長155cm、体重38kgのほっそり体型、22歳・看護学生のちーさんは、うどん10玉、冷麺12人前、5合分の巨大おにぎり、さらにパックアイス2kgに生クリーム1kgをぶっかけて完食してしまう。こんなに食べてなぜ太らないのか、彼女の体には一体何が起きているのか？ 2003年、千葉県で3人兄弟の末っ子として生まれたちーさん。家族はみなほっそり体型で、その理由の一つが食事のスタイルにあった。彼女の家では旅館のようなお膳で料