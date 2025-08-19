「阪神５−４中日」（１９日、京セラドーム大阪）阪神・近本光司外野手が今季初めてスタメンを外れ、最後まで試合に出場することはなかった。積極的休養と思われるが、藤川監督は「明日以降は大丈夫だと思いますけど」と、佐藤輝が欠場した時と同じ発言をし、「これまで長くレギュラーとして続けてきて、今後も第一線でやっていきますので。ファンの皆さんには受け入れて頂きながら、バックアップして頂けたらと思います」と