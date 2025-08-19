横浜投手陣で唯一１年生でベンチ入りした小林（資料写真）◆横浜７−８県岐阜商（延長１１回タイブレーク）横浜投手陣で唯一１年生でベンチ入りした左腕小林。「延長に入ってから村田監督に、いつでもいけるように準備してと言われていた」とブルペンから戦況を見つめた。甲子園では出番こそなかったが、新チームでは左のエースとして活躍が期待される。「あの場面で投げるには並外れた覚悟が必要。監督はそれを分からせるため