¡ÖÀÝ²ÏÀô¶¥Áö¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢½»Ç·¹¾¡ËÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±¹æÄú¤Ç¿Íµ¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿¾åÅÄÎ¶À±¡Ê£³£°¡Ë¡áÂçºå¡¦£±£±£·´ü¡¦£Á£±¡á¤¬¥¤¥óÆ¨¤²¤Ç²÷¾¡¡£ÄÌ»»£²£°²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò½é¤Î¥ª¡¼¥ëÂçºåÀ©ÇÆ¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡££²Ãå¤ÏÀ¾Â¼ÂóÌé¡ÊÂçºå¡Ë¡¢£³Ãå¤Ë°æ¾å°ìµ±¡ÊÂçºå¡Ë¤¬Â³¤­£³Ï¢Ã±¤Ï£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î½çÅö¤Ê·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¿²Æ¤Î½»Ç·¹¾¤Ç¡¢¾åÅÄ¤¬¾¡Íø¤Î²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£Í¥¾¡Àï¤ÏÏÈ¤Ê¤ê£³ÂÐ£³¤ÎÂâ·Á¤«¤é¡¢¤Û¤Ü²£ÊÂ¤Ó¤Î£Ó¡£º¹¤¹²ÏÌî¡¢¤Þ¤¯¤ë°æ¾å°ì¤Î¹¶Àª¤ò¥¤¥ó