新潟市中央区にある多目的トイレで8月18日、天井に複数の穴が開けられているのが見つかりました。新潟市では別の公園でも公衆トイレが破壊されるなど被害が相次いでいます。 【記者リポート】「新潟市中央区にあるこちらの多目的トイレ、天井に複数の穴が開けられる被害があったということです」8月18日午前9時ごろ、トイレの清掃業者から「天井に穴が開いている」と区役所に連絡がありました。清掃業者が発見した際、周囲