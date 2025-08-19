身長170cm、体重55kgの飯友らん子さんは、2kg超えのナポリタンや3kg超えのカレーを完食してしまう驚異の大食い。今回、彼女の体を調べると胃と腸にある特徴が判明した。1998年、3兄弟の長女として生まれたらん子さん。少年野球の監督だった父親の口癖は「スポーツは体力が資本！たくさん食べないと強くなれないぞ」。たくさん食べると褒められる環境で、家族5人で毎日お米を10合も消費。おかずもあっという間になくなってしまうほ