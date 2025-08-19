新米シーズンの先陣を切る極早生品種・葉月みのりの初検査が8月19日、新潟県柏崎市で行われました。農家も様々な対策を講じてきましたが、すべて二等米という結果になっています。 19日、柏崎市で行われたのは8月に収穫された極早生品種・葉月みのりの初検査です。検査員が新米の粒の大きさや色水分量などを念入りに確認。今年は7月の出穂期以降、暑い日が続き、降水量もごくわずかだったため、通常よりも多めに穂肥を散布