１１日、四川省彭州市桂花鎮にある桂花竜窯で、陶器を運ぶ陶芸職人。（成都＝新華社配信／李向雨）【新華社成都8月19日】中国四川省彭州市には現在、陶磁器を量産する企業が29社ある。地元の陶磁器企業では、陶土の塊から完成品になるまで72の工程を経るという伝統的な陶磁器製造技術を現代生活の美学と革新的に結び付け、同省の特色ある要素を取り入れた文化クリエーティブ製品を制作し、多くの若者から人気を集めている。