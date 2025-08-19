暑い季節、そのまま室温に置いておくとすぐに熟れてしまうバナナ。冷凍させているという方も多いのでは？ 今回は、冷凍バナナのおいしい食べ方をご紹介します。 きなこと相性抜群！速攻でアイスが食べられるココナッツオイルで南国気分ひんやり＆アツアツ美味便利な冷凍保存法 バナナを冷凍庫に入れるときは、必ず皮をむくこと！ 皮付きのまま入れると、ある程度溶けるまで放置しないと皮がむけないため、ひんやり感が落ちてしま