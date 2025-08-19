10回楽天1死満塁、代打渡辺佳が決勝の左犠飛を放つ＝ZOZOマリン楽天が延長戦を制した。2―3の九回2死三塁から辰己の左前打で追いつき、延長十回1死満塁で代打渡辺佳の左犠飛で勝ち越した。西口がプロ初セーブを挙げた。ロッテは九回に投げた益田がリードを守れなかった。