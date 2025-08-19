全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１９日、競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で行われた。水球の準々決勝で鹿児島南は埼玉栄（埼玉）に敗れ、昨年の総体のリベンジを果たせなかった。水球準々決勝埼玉栄１３―８鹿児島南くしくも同じ準々決勝だ。昨年は埼玉栄と接戦の末、３点差で涙をのんだ。そして今年。埼玉栄との再戦が決まると「自分たちならできる」と牟田翔樹主将（３年）らチームは闘志を燃やし