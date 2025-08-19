米10年債利回りは4.314％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:39）（%） 米2年債 3.750（-0.013） 米10年債4.314（-0.020） 米30年債4.913（-0.020） ドイツ2.764（+0.001） 英国4.724（-0.014） カナダ3.456（-0.034） 豪州4.327（+0.058） 日本1.595（+0.032） ※米債以外は10年物