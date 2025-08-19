タレントの宮迫博之が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。鬼越トマホークとのトークの中で、霜降り明星・粗品への思いを語った。【動画】宮迫博之、粗品への率直な思いを激白「今後の粗品との関わり方」についてのトークで、鬼越の金ちゃんから「粗品のこと、好きか嫌いか、どうなんですか？」と直球で向けられた宮迫は「普通」ときっぱり。続けて「粗品、めちゃくちゃ才能あると思うで」と切り出すと「ピンでネタ作れて