タレントのタモリさんとKing Gnuのギター＆ボーカルの常田大希さんが、イタリアのラグジュアリーブランド、ボッテガ・ヴェネタの日本オリジナルキャンペーンに起用され、ビジュアルが公開されました。一人ひとりの個性をたたえる、日本オリジナルキャンペーン『When your own initials are enough』。唯一無二の個性を持ち、既存の枠にとらわれることなく自らの美学と感性を信じて表現を続けているとして、タモリさんと、常田さん