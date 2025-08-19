ヤクルト―巨人戦（１９日、神宮）でプロ野球史上７２人目（７７度目）となるサイクル安打を達成した巨人・丸佳浩外野手（３６）が喜びを爆発させた。初回の先制２ランを皮切りに、２打席目に安打、３打席目も二塁打、４打席目は四球と、サイクル安打まで残すところ三塁打のみとしていた丸。大記録達成をかけて臨んだ７回の５打席目は、長谷川の投じた２球目をうまくはじき返し、打球は右中間奥深くへ。相手守備が送球の体勢を