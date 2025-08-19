パ首位のソフトバンクは１９日の西武戦（みずほペイペイ）に５―２の逆転勝ちを収め、貯金を今季最多を更新する「２９」とした。先発の大関友久投手（２７）が７回２失点の好投で、自身９連勝となるチームトップの１１勝目。パ・リーグで唯一勝てていなかったライオンズ戦で初白星を挙げ、今季の本拠地戦績を１２戦８勝０敗とした。初回に先制２ランを被弾するなど本調子とは言えなかったが、粘りの１０１球でチームの逆転勝利