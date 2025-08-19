「エレベーターで登山」や「スローバージョンのバンジージャンプ」、「寝そべり式川流れ」ーー。中国の若者の間ではこの夏、「ぐうたらレジャー」が人気です。人々は最小限の体力消耗で心理面での最大限の心地よさを得ようとして、旅の中で本当のリラックスと楽しさを追い求めています。「ぐうたらレジャー」は若者の「自分を喜ばせる」ニーズにぴったりと一致しています。今の若者は「裕福な世代」と呼ばれています。つまり中国経