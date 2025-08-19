ロックバンド「AquaTimez」のベースOKP-STARが19日、自身のX(旧ツイッター)を更新。鼻の手術を受けるため、9月20日開催の「音楽の日フェス」を欠席すると報告した。OKP-STARはフェスの欠席を報告し、「もともと副鼻腔炎持ちだったのですが、去年くらいから頭痛や鼻づまりがひどくなり…検査してみたところ、鼻にポリープ（鼻茸）ができていて、さらに「鼻中隔弯曲症」という症状も見つかりました」と明かした。現状につい