2025年8月20日（水）から8月26日（火）まで、東京駅限定のお菓子のバーガーブランド『キャプテンスイーツバーガー』が、『大丸札幌店』地1階 ルタオ横特設催事場に期間限定で登場します。 画像：株式会社グレープストーン 代表作『チーズチョコレートバーガー』をはじめ、ボリューム満点のスイーツバーガーは、累計販売1000万個を突