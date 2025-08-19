怒江リス族自治州蘭坪ペー族プミ族自治県の高原特色現代農業産業園でブルーベリーを摘む従業員。（８月８日撮影、昆明＝新華社記者／胡超）【新華社昆明8月19日】中国雲南省で生産された野菜や果物がここ数年、東南アジア諸国連合（ASEAN）で人気を集めている。同省は国内有数の農産物生産地で、かんきつ類やブドウ、キノコなどの特色ある農産物が国際貿易の「花形」となっている。昆明税関の統計によると、今年上半期（1〜6月