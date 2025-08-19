◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―４中日（１９日・京セラドーム大阪）阪神・藤川球児監督が、今季初欠場の近本に関して言及した。「明日以降は大丈夫だと思います。長く現役を続けてきて、それから今後も長く現役を第一線で続けていくという部分で、ファンの皆さんにもそれを受け入れていただきながら。彼はまた明日以降、さらに強い姿で立ってくれると思う」と明かした。中堅にはプロ初１軍昇格の井坪が入り、１打席目にプロ初