５回、３―０となり山脇（右）からマウンドを託される横浜の奥村頼＝甲子園◆横浜７−８県岐阜商（延長１１回タイブレーク）選抜大会優勝投手の横浜の山脇が２番手で今大会初登板。「（選抜と）応援も含めて、緊張感は全然違った。少し悔いの残る投球だった」と振り返った。０―２の四回２死一、三塁のピンチでマウンドへ。「（先発）織田が直球で押していた。流れを変えようと心がけた」と変化球を駆使し、見逃し三振で火消し