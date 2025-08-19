19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比120円高の4万3680円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3546.29円に対しては133.71円高。出来高は2916枚となっている。 TOPIX先物期近は3130ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.37ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物