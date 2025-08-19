◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝沖縄尚学２―１東洋大姫路（１９日・甲子園）東洋大姫路（兵庫）の夏が終わった。３年前にＯＢの岡田龍生監督が指揮を執り、１４年ぶりの出場を果たした。強力打線で聖地で３勝挙げたものの、４３年ぶりの準決勝出場はならなかった。指揮官は「３年目でここまでやってくれるとは思ってもいなかった」と、ナインの奮闘に感謝した。沖縄尚学の背番号１０・新垣有絃投手