５人組ロックバンド「ＡｑｕａＴｉｍｅｚ」のベース・ＯＫＰ−ＳＴＡＲ（オーケーピースター）が１９日に自身のＸ（旧ツイッター）やインスタグラムを更新。鼻中隔弯曲症（びちゅうかくわんきょくしょう）などの症状が見つかり、鼻の手術のため９月２０日の「音楽の日フェス」（東京ガーデンシアター）を欠席すると報告した。「９月２０日（土）の音楽の日フェスですが、手術のためおやすみさせていただくことになりました」