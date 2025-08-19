東京消防庁管内で19日午後9時までに、熱中症で医療機関に救急搬送されたのは、暫定値で11歳から97歳までの男女98人でした。このうち80代の男性1人が重症となっています。東京消防庁は、室内でも暑いと感じたら、我慢せずに冷房や扇風機を利用し、水分をこまめに取るなど、熱中症予防を呼びかけています。