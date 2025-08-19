パリ・サンジェルマンに惜敗したジークスター東京の選手たち＝国立代々木競技場ハンドボール男子の国際親善試合が19日、東京・国立代々木競技場で行われ、リーグHのジークスター東京がフランスリーグの強豪、パリ・サンジェルマンに35―36で惜敗した。GK大山の好セーブなどで前半を20―20で折り返し、後半も食らいついたが、試合終了間際の同点機を逃した。パリSGの来日は3年連続で、会場には7939人の観客が訪れた。20日は日本